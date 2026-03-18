Activan Ficha de Búsqueda por Desaparición de Juan Carlos Osorio Meléndez Funcionario de Reynosa

Autoridades mantienen activa la búsqueda de Juan Carlos Osorio Meléndez, de 44 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el boletín emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda, la desaparición ocurrió el pasado 5 de marzo de 2026, mientras que el reporte fue formalizado el 9 de marzo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Juan Carlos Osorio es de nacionalidad mexicana, habla español y no presenta ninguna discapacidad. Como señas físicas, se describe como una persona de complexión mediana, rostro ovalado, piel blanca, cabello castaño oscuro lacio y ojos cafés. Mide aproximadamente 1.70 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos.

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Emiten Características Físicas de Juan Carlos Osorio Meléndez

Entre sus señas particulares destacan tatuajes en ambos lados del cuerpo. Al momento de su desaparición, vestía una camisa en tonos blanco con azul y pantalón.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización. Para ello, se encuentra disponible el número telefónico 800 028 77 83.

El caso ya es atendido por las instancias correspondientes, mientras continúan las labores de búsqueda en la región.

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