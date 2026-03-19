Inicia Campaña de Mastografías Gratis en Ciudad Victoria: Horarios y Ubicación de Módulos

En el DIF de Ciudad Victoria inició una campaña de mastografías gratuitas, para la detección y diagnóstico de cáncer de mama.

En ese sentido, se instaló en la explanada de dicha institución la unidad móvil de mastografía, la cual estará disponible hasta el 27 de marzo de 2026, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

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Autoridades sanitarias hacen 5 recomendaciones principales para prevenir el cáncer de mama. Una de ellas tiene que ver con exhortar a las mujeres a observar y tocarse las mamas, y en caso de detectar algún cambio, informárselo al médico.

También recomiendan que a los 25 años acudan a revisión de las mamas, mientras que entre los 40 y 69 años exhortan a que acudan a realizarse la mastografía.

Otro consejo es que consuman agua, frutas y verduras, y que disminuyan alimentos procesados y ricos en azúcar. También recomiendan realizar ejercicio físico y conservar el peso ideal.

¿Quiénes Pueden Acceder a las Mastografías Gratuitas en Ciudad Victoria?

La campaña de mastografías gratuitas está dirigida principalmente a mujeres a partir de los 40 años, consideradas dentro del grupo de mayor riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, autoridades de salud también recomiendan que mujeres desde los 25 años acudan a revisiones periódicas para la detección oportuna de cualquier anomalía.

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