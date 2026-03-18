Cofepris Emite Alerta Sanitaria por Robo de Medicamento Lodicar en Puebla

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por robo de medicamentos. Los hechos ocurrieron en el estado de Puebla.

Se trata del fármaco Lodicar con presentación en frasco con 30 tabletas de cinco miligramos, cuyo uso es para la presión arterial alta con estricta supervisión médica. La venta de este activo se realiza únicamente con receta médica. La sustracción fue notificada por la empresa Productos e Insumos para la Salud S.A de CV.

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Recomendaciones de Cofepris a la población por medicamento robado en Puebla

La Cofepris indicó que lo robado no representa la totalidad del lote fabricado o importado; no obstante, como medida preventiva, piden a la población seguir las siguientes recomendaciones:

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública, como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.

comercializados en la vía pública, como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal. En caso de identificar la venta en estos lugares, realizar la denuncia sanitaria.

en estos lugares, realizar la Reportar reacciones adversas al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Recomendaciones a distribuidores y farmacias por medicamento robado en Puebla

Autoridades sanitarias también emitieron las siguientes recomendaciones a los distribuidores y farmacias:

Adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios.

a través de por los titulares de los Comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos , revisando que se cuente con la documentación y facturas correspondientes.

y de los , revisando que se cuente con la y correspondientes. En caso de existir dudas sobre la originalidad de la documentación o del producto Lodicar, contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.

Roban Medicamento en Farmacia de IMSS Clínica 13 de Colonia Bugambilias en Puebla

La autoridad sanitaria señaló que mantendrá acciones de control e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias.

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Con información de Jessica Meléndez

GMAZ