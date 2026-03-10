Hombres Encapuchados Sometieron a Vigilante del IMSS en Puebla para Robar Medicamento Controlado

Sujetos encapuchados irrumpieron durante la madrugada del lunes en las instalaciones del IMSS Clínica 7 ubicada en la unidad habitacional San Bartolo, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, ingresaron al inmueble donde sometieron al guardia de seguridad. El trabajador fue golpeado y posteriormente amarrado por los agresores, quienes lograron controlar la vigilancia del sitio por varios minutos.

Delincuentes robaron medicamento controlado de la Clínica 7 del IMSS en Puebla

De inmediato caminaron al área de farmacia en donde sustrajeron cajas de medicamento. Tras neutralizar al vigilante y robar medicina, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga.

Luego de varios minutos el oficial logró desamarrarse y de inmediato dio aviso a las corporaciones policiacas quienes acudieron al lugar para dar atención y tomar conocimiento de lo ocurrido.

IMSS Puebla denuncia el robo de medicamentos en la Clínica 7 de San Bartolo

Por su parte el IMSS en Puebla confirmó que fue durante la madrugada del lunes 9 de marzo, que personas ajenas al instituto ingresaron a la unidad y sustrajeron medicamentos.

Se activaron los protocolos de seguridad y el IMSS presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las investigaciones, para el esclarecimiento de los hechos y localizar a los responsables.

El caso ya es analizado por las instancias correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables y esclarecer los hechos. La atención médica y los servicios a los derechohabientes continúan otorgándose con normalidad.

