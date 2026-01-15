Pacientes del IMSS en Puebla Reclaman en la Fila de Farmacia por Espera de Más de una Hora

Momentos de tensión se vivieron en las instalaciones de la Clínica 55 del IMSS en la Colonia Amalucan de Puebla capital. En un video compartido a NMás Puebla, se observa a un grupo de pacientes formados par recibir el medicamento después hora y media de espera.

De pie y sin avanzar en la fila, derechohabientes de la Unidad Médica Familiar 55 se impacientaron y comenzaron a reclamar la falta de personal para brindar la atención necesaria. Las personas comenzaron a corear para pedir respuesta.

Queremos servicio, queremos servicio

Pacientes del IMSS en la Clínica de Amalucan en Puebla exigen servicio después de larga espera

Derivado del video donde quedó en evidencia la molestia de los derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla (IMSS), informó que la jefatura de servicios médicos y administrativo de la unidad realizaron supervisión en la fila de farmacia con la intención de fortalecer la organización del servicio y agilizar la atención a la derechohabiencia.

Explicaron que el retraso se debió a la alta afluencia en consulta externa, por lo que se generó un incremento temporal en la demanda del servicio de farmacia.

Se restablece atención a derechohabientes en farmacia de la Unidad Médica Familiar 55 de Amalucan en Puebla

De acuerdo con el comunicado del IMSS en Puebla, se implementaron acciones para la priorizar la atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, así como otros grupos vulnerables.

Posterior al incidente, el servicio de farmacia volvió a operar de manera continua y sin suspensión.

