Pesado, Gente de Zona y DLD Artistas Confirmados para Semana Santa 2026 en Playa Miramar

Playa Miramar de Ciudad Madero se prepara para recibir a miles de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 con una cartelera musical que promete ambiente, energía y entretenimiento para todas las edades.

Como parte de las actividades programadas, se llevarán a cabo conciertos con artistas de distintos géneros musicales, consolidando a este destino como uno de los principales atractivos turísticos del sur de Tamaulipas.

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Presentación de Pesado, Gente de Zona y DLD en Playa Miramar

El jueves 2 de abril se presentará DLD, seguida el viernes 3 de abril por el grupo Pesado, uno de los referentes del regional mexicano. Para el cierre del fin de semana, el sábado 4 de abril, el escenario estará a cargo del dúo Gente de Zona, quienes pondrán el ritmo latino a la jornada.

Además de los espectáculos musicales, Playa Miramar ofrecerá espacios para la convivencia familiar y actividades recreativas, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más visitados durante la temporada.

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