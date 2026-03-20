Nuevo Laredo Celebrará Semana Santa 2026 con "Festival del Taco NLD"

La Dirección de Turismo de Nuevo Laredo publicó la convocatoria para el "Festival del Taco NLD 2026", un evento que combinará gastronomía, entretenimiento y concursos para toda la familia el próximo 31 de marzo de 2026 en la Explanada de la Independencia.

Como parte de las actividades principales, se realizarán dos dinámicas dirigidas a quienes deseen demostrar sus habilidades comiendo tacos.

El concurso “Tacorriendo” retará a los participantes a consumir 10 tacos en el menor tiempo posible, mientras que “El Más Glotón” premiará a quien logre comer la mayor cantidad de tacos frente a sus competidores.

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Ambas categorías contarán con premios en efectivo para los tres primeros lugares:

Primer lugar: 5 mil pesos

Segundo lugar: 3 mil pesos

Tercer lugar: 2 mil 500 pesos

El festival también ofrecerá venta de alimentos, música en vivo, rifas y la participación de expositores del programa local “Hecho en NLD”, con productos representativos de la región.

Registro Para el Concurso "Tacorriendo" en Nuevo Laredo

Las autoridades informaron que el registro para participar en los concursos se realizará el mismo 31 de marzo a partir de las 16:00 horas en el módulo de Turismo instalado en la Explanada de la Independencia.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 867 713 7020.

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