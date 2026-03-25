Evacuan Escuela por Reacción Química en Laboratorio en Banderilla, Veracruz

Alumnos de la Telesecundaria Ángel Herminia Ruiz en la ciudad de Banderilla, Veracruz, fueron desalojados tras el reporte de la acumulación de químicos en el interior del plantel educativo. El incidente ocurrió la mañana de este miércoles 25 de marzo y fue necesaria la presencia de personal Paramédico del CRUM.

Al lugar también acudió Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, así como Bomberos y elementos policiacos quienes llegaron hasta el plantel donde varios alumnos presentaron dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Los padres de familia recibieron información de lo sucedido y llegaron hasta el inmueble educativo para retirar a sus hijos de la escuela

Padres de familia señalan, que se les informó que una reacción química en el laboratorio originó la evacuación de alumnos y la solicitud de unidades de emergencia