Estudiante Muere Ahogada en Playa de Coatzacoalcos; Tres Personas Más Fueron Rescatadas

La tarde de este martes 24 de marzo, se montó intenso operativo de búsqueda luego de que fuera reportada como desaparecida una menor de edad en la zona de escolleras de una playa de Coatzacoalcos. Asimismo, se informó que tres jóvenes más fueron rescatados por las autoridades en dicha zona.

Según los reportes, dos estudiantes menores de edad arribaron a un playa del municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz. Minutos después ingresaron al agua, sin embargo, presuntamente comenzaron a ahogarse, por lo cual dos jóvenes más intentaron auxiliarlas y se adentraron al agua.

Posteriormente, los jóvenes que entraron a rescatar a las menores también comenzaron a tener dificultades para salir del agua. Autoridades arribaron al sitio y lograron el rescate de una de las menores y los dos jóvenes; sin embargo, otra menor no corrió con la misma suerte y permanece en calidad de desaparecida, por lo cual, las autoridades montaron un operativo de búsqueda en la zona.

Se reportó que los tres jóvenes que fueron rescatados se encontraban en la zona de escolleras de dicha playa y posteriormente los llevaron a la orilla. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades y el operativo para localizar a la menor desaparecida continúa activo en el lugar.

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