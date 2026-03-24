Deportistas de Veracruz con Discapacidad se Quedan 6 horas Varados en Caseta de Tampico

37 personas entre ellos 20 atletas con algún tipo de discapacidad que pertenecen a una delegación deportiva de Veracruz, se quedaron varados en la caseta número 49 de Tampico; venían de participar en el nacional de Piedras Negras en Coahuila. El autobús fue proporcionado por el gobierno de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presentó fallas mecánicas a la altura de la caseta 49 en Tampico, lo que obligó a detener su trayecto durante aproximadamente siete horas.

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Delegación de Deportistas Queda Varada en Caseta de Tampico

Durante ese lapso, los deportistas permanecieron en espera de apoyo para continuar su regreso; algunos, varios con movilidad limitada, se resguardaron dentro del autobús mientras otros descendieron, en tanto se realizaban las gestiones necesarias para resolver la situación y garantizar su traslado seguro.

Deportistas de Veracruz Varados en Caseta de Tampico. Foto: N+

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