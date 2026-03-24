Joven es Asesinado Durante Ataque Armado en Poza Rica; Otro Fue Privado de la Libertad

Una intensa movilización por parte de socorristas y distintas corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes 24 de marzo, luego de que se reportara un hecho violento en el cual el saldo emitido fue de una persona sin vida en Poza Rica, municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, fue alrededor de las nueve de la mañana cuando fueron reportadas presuntas detonaciones de arma de fuego. El ataque ocurrió en la zona de Rafael Buelna y Francisco Villa, sobre la calle Lucio Blanco, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego con armas de grueso calibre.

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Según los reportes, el saldo de dicho ataque fue de una persona del sexo masculino sin vida, la cual habría sido privada de la vida dentro de su vehículo, el cual se encontraba en la colonia Revolución de dicho municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

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Se desconoce la identidad de la víctima y de los agresores

A decir de testigos, el joven que terminó sin vida dentro del vehículo después de registrarse el ataque tenía aproximadamente 26 años. También se reportó que otro joven que lo acompañaba fue privado de la libertad en el lugar de los hechos.

Los reportes indican que después de que se registrara el ataque armado, en el lugar de los hechos fueron encontrados al menos 15 casquillos percutidos. Minutos más tarde, al sitio arribaron socorristas, así como corporaciones de distintas dependencias de seguridad, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para posteriormente llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima del ataque armado y tampoco se tiene reporte acerca de personas que hayan sido detenidas y que estén presuntamente relacionadas con este hecho de violencia ocurrido en la zona norte del estado de Veracruz.

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