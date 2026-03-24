Camión Cañero Pierde el Control, Vuelca y Aplasta un Automóvil en Veracruz; Hay Dos Muertos

Se reportó desde las primeras horas de este día sobre un fatal accidente ocurrido en la Carretera Federal Córdoba - Veracruz, a la altura de Cotaxtla en el kilómetro 53, en el lugar conocido como El Faisán en la zona centro del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 24 de marzo, cuando el conductor de un vehículo cargado con caña perdió el control y volcó, cayendo sobre un automóvil particular donde presuntamente viajaban dos personas, según los primeros reportes estas dos personas serían quienes fallecieron en este accidente.

La vialidad se vio obstruida por varias horas derivado del cierre ocasionado para retirar las unidades siniestradas involucradas en este lamentable accidente. Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento, y proceder a realizar las diligencias correspondientes.

Después se solicitó el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la ciudad de Córdoba para los procedimientos correspondientes. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si lo dos fallecidos eran ocupantes del vehículo particular, debido al hermetismo con el cual se está manejando este accidente.

Información en desarrollo…



Historias Recomendadas:

FPF