Camión Cargado con Pollos Vuelca en Medellín, Veracruz; Se Reportaron Actos de Rapiña

Durante la noche de este lunes 23 de marzo, se registró un percance carretero en el cual se vio involucrada una unidad pesada de carga que transportaba pollos. El hecho ocurrió en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión que iba cargado de pollos volcó en la carretera Paso del Toro - Acayucan a la altura de la comunidad La Laguna, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

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Según la información obtenida, el conductor de la unidad fue reportado solo con lesiones ligeras; sin embargo, la unidad sí terminó con daños severos. Debido al percance carretero, la carga que llevaba la unidad quedó tirada en la carpeta asfáltica.

Habitantes de la zona arribaron hasta el sitio; sin embargo, no fue para auxiliar al chofer, sino para realizar actos de reapiña y comenzar a llevarse los pollos que transportaba el camión de carga; algunos los tomaban por las patas y otros se llevaban cajas enteras.

Tras este accidente carretero, la vialidad se afectó considerablemente en la zona debido a la unidad siniestrada y a la gran cantidad de personas que se encontraban en el sitio rapiñando la carga. Autoridades arribaron al sitio para proceder con las labores correspondientes.

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Un accidente carretero fue reportado la mañana de este lunes 23 de marzo, donde se dio a conocer que una persona terminó con lesiones leves. Tras este hecho se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta que transitaba sobre la carretera costera del Golfo, al sur de la entidad veracruzana, sobre el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, fue impactada por otro vehículo, este lunes por la mañana.

El conductor, quien se identificó como habitante de la localidad de Nanchital, señala que la unidad terminó atravesada por el muro de contención lateral que se encuentra en dicha vialidad luego de que fue chocado por otro vehículo, ocasionando que perdiera el control de la camioneta.

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