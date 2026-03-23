Reportan Casos de Gusano Barrenador en Perros del Municipio de Veracruz

De acuerdo con datos de SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a principios de este año 2026, el número de perros infectados incrementó con más de dos mil 500 casos en todo el país. En el municipio veracruzano se han reportado al menos dos casos en perros.

El estado de Veracruz es una de las tres entidades con mayor número de casos de miasis canina, ya que en al menos trece municipios del estado se han identificado mascotas con gusano barrenador. Los perros, después del ganado, son el grupo animal con mayor número de casos de la infección por gusano barrenador.

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El municipio que más concentra casos dentro de la entidad es Orizaba con diez casos; después está Ixtaczoquitlán con nueve y Tlaxlilco con tres. Los municipios de Veracruz, Alvarado, Cerro Azul, Minatitlán, Chocaman, San Andrés Tuxtla, Pánuco, Yecuatla y Zongolica suman dos casos parecidos con gusano barrenador.

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Veracruz es el tercer estado con casos de gusano barrenador

Al igual que con el ganado, la mosca verde es la que provoca las larvas del gusano barrenador que infectan a las especies cuando depositan sus huevecillos en heridas expuestas, como cortadas, cirugías que no son tratadas debidamente o, en su caso, mordidas de otros animales.

De acuerdo con expertos, los perros con menos atención humana, es decir, los que son de la calle, son los que están más expuestos a esta enfermedad. En general, con mayor incidencia en el ganado, se llevan acumulados a nivel nacional 17 mil 508 casos de gusano barrenador al corte del pasado 28 de febrero.

A nivel nacional, Veracruz es el tercer estado con mayor número de casos; en primer lugar está Chiapas, que concentra un acumulado de al menos 5 mil 85 casos, seguido de Oaxaca con 2 mil 771 y Veracruz con 2 mil 474 casos.

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