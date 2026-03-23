Un Detenido tras Rescate de 229 Extranjeros en un Tractocamión con Reporte de Robo en Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública, reportó un detenido tras el rescate de 229 personas de origen extranjero al interior de un tractocamión en el estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron en el municipio de Puente Nacional, cuando inspeccionaron a un hombre por conducir un tractocamión con reporte de robo.

Durante la revisión del vehículo se localizó a las personas extranjeras en su interior, entre ellas menores de edad.

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Brindan atención médica a extranjeros localizados en Veracruz

Paramédicos de la Policía Estatal arribaron a la zona para brindar atención médica, además realizaron acciones para resguardarlos y dar prioridad a la integridad de las personas.

Durante el hallazgo se informó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para los procedimientos legales y administrativos conforme a lo establecido.

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