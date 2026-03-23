Camioneta Queda Incrustada en Barrera de Contención tras Accidente en Carretera de Veracruz

La mañana de este lunes 23 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades luego de que fuera reportado un accidente carretero donde se reportó que una persona terminó con lesiones leves.

Los hechos se registraron este lunes por la mañana sobre la carretera costera del Golfo, sobre el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta que transitaba por dicho tramo carretero fue impactada por otro vehículo.

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Debido al impacto, la unidad terminó atravesada por el muro de contención lateral que se encuentra en dicha vialidad. A pesar de lo aparatoso de dicho percance carretero, se dio a conocer que el conductor de la unidad, quien se identificó como habitante de la localidad de Nanchital, solamente terminó con lesiones leves.

El conductor del vehículo señaló que transitaba en un tramo que se encontraba en reparación y otro automóvil no identificado terminó impactándolo por alcance. Tras el choque, el conductor de la unidad perdió el control de la misma, lo que ocasionó que se impactara contra el muro de contención lateral.

Este hecho ocasionó que el vehículo fuera atravesado por dicha estructura; sin embargo, el conductor solo tuvo lesiones leves tras el accidente registrado la mañana de este lunes 23 de marzo en la carretera costera del Golfo, sobre el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa.

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Accidente en carretera Minatitlán-Coatzacoalcos deja un muerto y dos menores lesionados

Un fatal accidente entre un automóvil particular y una camioneta de carga se registró en el kilómetro 17 de la carretera antigua Minatitlán-Coatzacoalcos durante la mañana de este lunes 23 de marzo; una persona resultó muerta y otras más quedaron heridas de gravedad.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17, cuando una familia de cuatro integrantes que viajaba a bordo de un automóvil se impactó contra una camioneta de carga, que se dedica al traslado de materiales para la construcción.

Al lugar, arribaron los paramédicos de Protección Civil del municipio de Cosoleacaque; fueron quienes confirmaron la muerte del chofer del automóvil. Testigos aseguran que la camioneta iba saliendo de su estacionamiento, ubicado a un costado de la carretera, y fue impactada por el vehículo.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el paradero del chofer de la camioneta, mientras que las personas heridas de identidad resguardada fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica urgente.

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