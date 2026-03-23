Vacaciones de Semana Santa 2026 en Veracruz: ¿Cuándo Inician y Quiénes Tendrán 17 Días Libres?

Ya estamos próximos a que comiencen las vacaciones de semana santa 2026, por lo que en N+ te compartimos las fechas exactas de cuándo darán inicio y qué día finalizarán, para los estudiantes de educación básica en el estado de Veracruz.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se indica que para los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, las vacaciones de semana santa iniciarán a finales de este mes de marzo.

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¿Cuándo inician las vacaciones de semana santa 2026 en Veracruz?

Según SEP, las vacaciones de semana santa 2026, inician el próximo lunes 30 de marzo y finalizan el viernes 10 de abril. Sin embargo, el viernes 27 de marzo está programado en el calendario que habrá consejo técnico escolar sesión ordinaria, por lo que para los estudiantes su último día de clases será el jueves 26.

Sumando los fines de semana, los alumnos de educación básica disfrutarán de 17 días de descanso por el periodo vacaciones de la semana santa 2026.

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Días festivos en el mes de mayo 2026 en educación básica

Después de las vacaciones de semana santa 2026, las cuales serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, en el calendario escolar de la SEP se informa, que no habrá más puentes ni días festivos en el cuarto mes del año. Sin embargo, se esperan 4 días libres para los estudiantes de educación básica para el mes de mayo. A continuación, en N+ te compartimos los días de descanso.

Viernes 1 de mayo (día del trabajo) Martes 5 de mayo (Batalla de Puebla) Viernes 15 de mayo (día del maestro) Viernes 29 de mayo (consejo técnico)

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