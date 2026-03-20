Hallan Fósiles Durante Excavaciones en Veracruz; Expertos Investigan

La familia Colohua Coyohua que vive en la comunidad Rincón Tuxpanguillo perteneciente a Ixtaczoquitlan, hallaron fósiles debajo de una piedra cuando hacían una excavación para construir una rampa en su domicilio. Los hechos ocurrieron en la calle Enríquez muy cerca de la montaña.

“Pues comenzamos haciendo labores cotidianas y escarbando ahí por una rampa que se iba a realizar. Fue precisamente el día sábado 12 de marzo, empezamos con una escarbación, y eran como las tres de la tarde, comenzó ahí este a mirar ahí que estaban unos huesos pues fueron aproximadamente ahorita los que hemos visto son 20 molares y seis colmillos, pues sí son huesos de fósiles”. - Rogelio Colohua Coyohua, Habitante de Rincón de Tuxpanguillo

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En la región de las altas montañas se han registrado varios hallazgo de fósiles, desde osos perezosos gigantes hasta mamut. El último fue en Rincón de Maravillas perteneciente a Ixtaczoquitlan, por lo que podría tratarse de algo similar.

Las Altas Montañas en Veracruz son catalogadas como zona de hallazgo de fósiles

La región de las Altas Montañas se ha caracterizado por ser zonas de constantes hallazgos de este tipo. Sobretodo en Orizaba Córdoba se distingue principalmente por la variedad de cadenas montañosas y por los Valles se tiene localizado alrededor de 47 localidades fosilíferas.

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El año 2004 en Rincón de maravillas en la localidad de Ixtaczoquitlan, se han se encontró ese colmillos o defensas de confoterio. En ese caso, per decirte la especie de cuberonius. También se encontraron ese troncos, fósiles y semillas fósiles”

- Alberto Gutiérrez, Biólogo Investigador

Se informó que el siguiente paso tras realizar este hallazgo, será la visita al lugar por parte de biólogos especializados quienes se encargarán de investigar todo lo relacionados a estos fósiles.

“Actualmente hay que determinar qué tipos de dentición hay, porque como saben pues los dientes las muelas tienen una una nomenclatura muy especial entonces lo que vamos a hacer es después es identificar qué tipo de estructura hay este qué tipo de dientes son tratar de de unir los fragmentos que hay de huesos para tratar de armarnos alguna pieza importante entonces a partir de eso nos vamos a dar nos nos van a dar este Clave de qué especie es”

-Alberto Gutiérrez, Biólogo investigador

En caso de encontrar posibles fósiles sepultados, se deben resguardar y no tocarlos, tomar fotografías y reportarlo a las autoridades correspondientes para que apliquen los protocolos correspondientes para su investigación y resguardo.

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