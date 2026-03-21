Captan Objeto Volador en Cielo de Veracruz
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Un objeto fue hallado suspendido en el cielo de Veracruz, ciudadanos captaron el momento
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Durante este sábado 21 de marzo, un objeto volador no identificado, sorprendió a los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El objeto se mantuvo por más de dos horas suspendido en el aire.
Hasta el momento, se desconoce de qué podría tratarse; sin embargo, causó expectación entre la ciudadanía quienes lograron captarlo con sus celulares, haciéndose viral en redes sociales.
información en desarrollo…