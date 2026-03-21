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Captan Objeto Volador en Cielo de Veracruz

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Un objeto fue hallado suspendido en el cielo de Veracruz, ciudadanos captaron el momento

Captan Objeto Volador OVNI en Cielo de Veracruz Marzo 2026

El objeto fue captado por los ciudadanos en Veracruz. Foto: X| @virales_mex

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Durante este sábado 21 de marzo, un objeto volador no identificado, sorprendió a los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.  El objeto se mantuvo por más de dos horas suspendido en el aire.  

Hasta el momento, se desconoce de qué podría tratarse; sin embargo, causó expectación entre la ciudadanía quienes lograron captarlo con sus celulares, haciéndose viral en redes sociales.

 

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