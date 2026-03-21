Recala Hidrocarburo en Playas de Tuxpan, Veracruz; Autoridades Activan Protocolos

La Secretaría de Marina informó este sábado 21 de marzo, que se iniciaron acciones derivado de la presencia de manchas de hidrocarburo en las playas de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Derivado del hidrocarburo, se efectuaron recorridos terrestres en las playas de Tuxpan, Tamiahua e Isla Lobos. Además, se realizó un sobrevuelo en zonas costeras de Tecolutla, Barra de Cazones, arrecifes de Tuxpan, Isla Lobos y playa de Tamiahua.

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Mientras que en el río Pantepec y en playas de la zona norte, se llevó a cabo un recorrido marítimo con tres embarcaciones menores, con la finalidad de evaluar posibles riesgos para la población y las áreas naturales protegidas.

Cabe mencionar que se designó un sitio temporal para el almacenamiento del hidrocarburo, ya que su disposición final, como residuo peligroso, estará a cargo de PEMEX.

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Recolectan media tonelada de residuos en Isla Lobos al norte de Veracruz

Posteriormente se informó que, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y prestadores de servicios, realizaron labores de limpieza, recolectando aproximadamente media tonelada de residuos en Isla Lobos.

Llegan restos de hidrocarburo a Villa Allende en Coatzacoalcos, Veracruz

El pasado viernes 20 de marzo, pobladores y pescadores localizaron restos de hidrocarburo, en las zonas costeras de la zona sur del estado de Veracruz. El reporte fue realizado por habitantes de las playas de Villa Allende y Rabón Grande en el municipio de Coatzacoalcos.

Los restos de chapopote se han logrado a lo largo de varios kilómetros en el lugar. Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado ni han hecho presencia para la recolección de los restos de hidrocarburos que han recalado a las playas de Villa Allende y Rabón Grande en el municipio de Coatzacoalcos.



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LLZH