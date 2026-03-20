Dan 100 Años de Prisión a Guillermo “N” por el Delito de Homicidio Doloso Cometido en Veracruz

Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que como resultado de una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en juicio oral, logró una sentencia condenatoria de 100 años de prisión en contra de Guillermo “N”, declarado responsable de los delitos de homicidio doloso calificado, en agravio de cuatro víctimas, así como homicidio doloso en grado de tentativa, en perjuicio de dos más.

Se dio a conocer que los hechos se registraron en la colonia Cardenista, del municipio de San Andrés Tuxtla, donde el ahora sentenciado participó en una agresión con arma de fuego en contra de las víctimas. En respeto al debido proceso, las identidades de las víctimas se mantienen bajo resguardo legal.

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