Tráiler Cargado con Cerveza Vuelca y Colapsa Autopista Córdoba-Veracruz; Hubo Actos de Rapiña

La mañana de este lunes 23 de marzo a la altura del kilómetro 298 de la autopista Córdoba-Veracruz en el carril que va con dirección hacia Rancho Trejo, terminó volcado un transporte de carga el cual traslada cerveza, este vehículo prácticamente quedó atravesado en este carril causando el cierre total de la carretera en este punto d ele entidad de Veracruz.

Este incidente mantiene cerrada esta importante vía de comunicación, es decir no hay paso de Fortín hacia Cuitláhuac. Por ello se recomienda a que se tomen vías alternas. Se dio a conocer que se registraron también actos de rapiña. En este punto se reporta tráfico lento sin embargo se recomienda tomar vías alternas.

Otro accidente que afecta la autopista Córdoba-Veracruz

A la altura del puente de Amatlán, se registró otro accidente donde una camioneta cargada con cerdos volcó hace unas horas hasta este momento continúan las maniobras para retirar la camioneta y este vehículo aún no es retirado así que el exhorto es para que tomen vías alternas.

Prácticamente quedó obstruyendo lo que es el acceso de Rancho Trejo hacia Amatlán, hacia el puente de Amatlán. El carril que va con rumbo hacia Orizaba se encuentra abierto. Sin embargo, se recomienda tomar vías alternas, ya que pudiera ocasionarse mayor tráfico vehicular más hacia el rumbo de Orizaba.

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