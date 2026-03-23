Accidente en Carretera Minatitlán-Coatzacoalcos Hoy: Hay un Muerto y Dos Menores Lesionados

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, una persona resultó muerta y otras más quedaron heridas de gravedad, en un fatal accidente entre un automóvil particular y una camioneta de carga, el cual se registró en el kilómetro 17 de la carretera antigua Minatitlán - Coatzacoalcos.

Este fatal accidente ocurrido en la zona sur del estado de Veracruz, dejó como saldo una persona muerta y tres lesionados. El choque se registró sobre la carretera antigua a Minatitlán, conocida como Cánticas provocando el cierre de la vialidad. Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad.

El accidente ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana, cuando una familia de cuatro integrantes viajaba a bordo de un automóvil. A la altura del kilómetro 17, se impactaron contra una camioneta de carga, que se dedica al traslado de materiales para la construcción.

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Testigos aseguran que la camioneta iba saliendo de su estacionamiento, ubicado a un costado de la carretera y fue impactada por el automóvil. Al lugar, arribaron los paramédicos de Protección Civil del municipio de Cosoleacaque, fueron quienes confirmaron, la muerte del chofer del automóvil.

Tras el impacto, las personas heridas de identidad resguardada fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica urgente. Es de mencionar, que hasta el momento, se desconoce el paradero del chofer de la camioneta.

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Un hombre resultó con posible fractura de un brazo tras caer con su moto. Los hechos de registraron en la avenida Miguel Ángel de Quevedo casi esquina Xalapa, en la ciudad de Veracruz, donde al parecer, gravilla suelta ocasionó el accidente.

Ciudadanos acudieron para ayudarle y llamaron al C5, incluso, fueron directamente a la Cruz Roja para avisar y solicitar el apoyo, pero no fue enviada una unidad. El hombre tuvo que ser trasladado en una camioneta particular para que recibiera atención en urgencias de algún hospital.

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LLZH