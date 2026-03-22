Personas en Situación de Calle Incendian Local Abandonado en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la mañana del sábado 21 de marzo, una intensa movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil se reportó para atender un fuerte incendio que se registró en el local que por muchos años, se ocupó como venta de pizza y que se encuentra abandonado en el centro de Coatzacoalcos.

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El inmueble se encuentra ubicado en las calles de Llave y Aldama, donde David Esponda Cruz, Director de Protección Civil de Coatzacoalcos, indicó que en la ciudad tiene muchos inmuebles abandonados de empresas que estuvieron asentadas en el municipio, negocios que se retiraron sin tomar las medidas de remediación al momento de irse.

"Dejan sus inmuebles sin ninguna seguridad, se usan habitualmente por personas en situación de calle que por obtener algún ingreso queman productos al interior de ellos y provocan este tipo de eventos"

Autoridades de PC piden a dueños de negocios abandonados hacerse cargo de las propiedades

Varios locales abandonados en la ciudad son utilizados como refugio de personas sin hogar, quienes provocan los siniestros. Ante esto, se pidió a los dueños de locales abandonados dar aviso a las autoridades.

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"Primero deberían informarle a Protección Civil cuando ya se retiran, para que nosotros demos las indicaciones de qué deben hacer en ese entorno del inmueble y no dejarlo con vidrios, puertas, todos los accesos abiertos para que no se vuelva en un lugar atractivo para las personas que lamentablemente también están en situación vulnerable y que busca un refugio"

Hacen un llamado a las empresas para que se acerquen con Protección Civil, para evitar accidentes en negocios abandonados. En este caso, no hubo personas lesionadas y con el uso de una motobomba lograron controlar las llamas e hicieron los trabajos de enfriamiento.

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LLZH