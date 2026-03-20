Sentencian a 70 Años de Prisión a Feminicida de 'Betita' a Dos Años de su Muerte en Veracruz

La tarde de este viernes 20 de marzo, se dio a conocer que se logró una sentencia relacionada con el caso de "Betita", como se le conocía a Susan Beatriz Espinoza, quien fue víctima del delito de feminicidio en una de las colonias de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, Leonardo "N" fue sentenciado a pasar 70 años en prisión, esto tras ser señalado como el responsable del delito de feminicidio perpetrado contra Susana Beatriz Espinoza en la colonia Reserva Tarimoya, localizada al norte de la ciudad de Veracruz.

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¿Cómo y cuándo ocurrió el feminicidio de "Betita"?

Los hechos por los cuales el señalado fue sentenciado se registraron en 2024, cuando "Betita" fue reportada como desaparecida el pasado día martes 27 de febrero de ese año, luego de que, según versiones, salió a dejar a su hijo al jardín de niños donde el infante estudiaba.

Cabe destacar que uno de los denunciantes fue su exesposo, Leonardo "N", y posteriormente, el 14 de marzo de ese mismo año, se reportó que se realizó el hallazgo de restos humanos localizados en un predio del fraccionamiento Lomas de Río Medio III. Tras las investigaciones, fueron identificados los restos de Beatriz.

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Fue el miércoles 20 de marzo de 2024 cuando Leonardo "N" fue detenido como principal sospechoso por el feminicidio de Beatriz y tres días después, es decir, el sábado 23 de marzo, Leonardo "N" fue presentado en una audiencia donde, después de las declaraciones, fue detenido.

Hoy, a casi dos años de la localización de los restos de Susana Beatriz Espinoza o "Betita", como sus conocidos le llamaban, un juez dictó sentencia condenatoria contra Leonardo “N”, luego de ser encontrado culpable; debido a esto, fue sentenciado a pasar 70 años de prisión.

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