Pescadores de Veracruz Cambian de Rutas de Captura Tras la Presencia de Hidrocarburo

El sector pesquero de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, dio a conocer este viernes 20 de marzo que han tenido que modificar sus rutas de navegación, desplazándose hasta 10 millas fuera de la línea de costa, esto para garantizar la captura de especies sanas, tras la presencia de hidrocarburo en la zona de pesca.

“Ahorita estamos pescando de 10 millas para afuera por porque la línea que nos guía al producto era de 10 millas hacia tierra estamos pescando la gente mas de diez millas hacia afuera lo cual ocupa mas combustible mas gastos ¿Qué tanto gastan más ahorita? Pues ahorita cuando menos 50 litros más de gasolina y tenemos que salir porque es el sustento de la familia” Esteban Quintana de la Cruz - Presidente Cooperativa Miguel Alemán.

Video Pescadores de Coatzacoalcos Modifican sus Rutas de Pesca por Presencia de Hidrocarburo | N+

Ante la presencia de residuos de hidrocarburo y pese a la limpieza que se realiza, los trabajadores del mar confirmaron que el crudo continúa recalando en varias zonas costeras del sur de la entidad veracruzana.

“Jicacal Playa Linda Allende Coatzacoalcos este todos punta de Zapote ¿Y sigue habiendo presencia de residuos, ustedes lo que han recorrido? Muy poco la verdad muy poco fue los primeros días que ustedes saben que si” Esteban Quintana de la Cruz - Presidente Cooperativa Miguel Alemán

La contaminación registrada está obligando a los pescadores de Coatzacoalcos, Playa Linda, Jicacal, Punta Zapote y Villa Allende a buscar el producto en aguas más profundas, específicamente en la denominada línea de barco. Especies como la sierra, el peto y el jurel se están capturando lejos de la zona afectada.

Noticia relacionada: Recolectan 80 Kilos de Hidrocarburo en Playas de Alvarado

Recala hidrocarburo a playas de otras dos localidades de Veracruz

Durante este viernes 20 de marzo se dio a conocer que hasta las playas de Villa Allende y Rabón Grande, ambas localidades pertenecientes al municipio de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, ha recalado hidrocarburo en las últimas horas. Se dijo que los restos de chapopote son visibles a lo largo de varios kilómetros del litoral veracruzano.

Video Pescadores de Coatzacoalcos Modifican sus Rutas de Pesca por Presencia de Hidrocarburo | N+

“Ahorita no había venido porque se metió el mal tiempo, sino que apenas hoy vine y vi que ahora sí hay más más rastros de crudo de verdad. De hecho, es por lo mismo que no he venido tanto porque estoy a veces en la Riera o a veces por acá. Era mi parte favorita, era más acá porque pues vivo aquí en Rabón, sino que pues sí me está disgustando esto de que haya mucha, mucha contaminación.” Carlos Octavio - Pescador

Historias Recomendadas:

FPF