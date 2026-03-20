Recalan Restos de Hidrocarburo a Villa Allende y Rabón Grande en Coatzacoalcos, Veracruz

Este viernes, pobladores y pescadores de la zona sur del estado de Veracruz reportan que los restos de hidrocarburo continúan llegando a las zonas costeras de varias localidades. En esta ocasión, el reporte fue realizado por habitantes de las playas de Villa Allende y Rabón Grande en el municipio de Coatzacoalcos.

Los lugareños indican que la presencia de las manchas de hidrocarburo se ha dado en las últimas horas y que estos restos de chapopote han logrado ser visibles a lo largo de varios kilómetros en el lugar.

Video: Arriban Manchas de Hidrocarburo a Villa Allende y Rabón Grande en el Sur de Veracruz

El pescador Carlos Octavio indica que vive en la zona de Rambón Grande; sin embargo, no había acudido a la zona donde se registró el hallazgo del hidrocarburo debido a que hubo condiciones climatológicas adversas. Hoy, arribó al sitio y menciona que es una molestia que haya contaminación.

"Ahorita no había venido porque se metió el mal tiempo; vivo aquí en Rabón y sí me está disgustando esto de que haya mucha, mucha contaminación".

Hasta el momento no hay presencia de autoridades que lleven a cabo la recolección del producto o que den alguna declaración con relación a los restos de hidrocarburos que han recalado a las playas de Villa Allende y Rabón Grande en el municipio de Coatzacoalcos.

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Pescadores modifican sus rutas de captura por presencia de hidrocarburo en Veracruz

El sector pesquero de Coatzacoalcos informó que ha tenido que modificar sus rutas de navegación, desplazándose hasta 10 millas fuera de la línea de costa para garantizar la captura de especies, tras la presencia de hidrocarburo en la zona de pesca. Así lo informó Esteban de la Cruz, presidente de la Cooperativa Miguel Alemán.

"Ahorita estamos pescando de 10 millas para afuera porque la línea que nos guía al producto era de 10 millas hacia tierra, lo cual ocupa más combustible, más gastos".

Indica que al tomar esta medida, se gastan al menos 50 litros más de gasolina, y deben salir, ya que es el sustento de la familia. Ante la presencia de residuos de hidrocarburo y pese a la limpieza que se realiza, los trabajadores del mar confirmaron que el crudo continúa recalando.

"Jicacal, Playa Linda, Allende, Coatzacoalcos, este, todos, Punta de Zapote, sigue habiendo presencia de residuos, aunque es poco, ustedes saben que sí".

La contaminación registrada obligó a los pescadores de Coatzacoalcos, Playa Linda, Jicacal, Punta Zapote y Villa Allende a buscar el producto en aguas más profundas, específicamente en la denominada línea de barco. Especies como la sierra, el peto y el jurel se están capturando lejos de la zona afectada.

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