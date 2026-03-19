Deportistas Realizan Limpieza y Recolección de Hidrocarburo en Playa de Coatzacoalcos

Con guantes, cubrebocas, y bolsas negras un grupo de deportistas de Coatzacoalcos realizaron la mañana de este jueves 19 de marzo el retiro de hidrocarburo que ha recalado en las últimas horas en la zona de playa de Coatzacoalcos en la zona costera del sur de Veracruz.

“Para ayudar a los animalitos por qué esto le hace daño colaborar con un granito de arena al medio ambiente traemos guantes cubrebocas y vamos a llegar hasta donde se pueda dos horas me imagino”

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En el sitio se dieron cita con el firme objetivo de ayudar al medio ambiente, algunos de los participantes de la limpieza hicieron el llamado a más personas, a las autoridades, a las empresas de iniciativa privada a sumarse a esta y a futuras limpiezas de playa.

“Es invitar a la ciudadanía a las autoridades que participemos en remover todo este hidrocarburo que arrojo ahora a nuestra playa de Coatzacoalcos ya lo hizo en la zona de Jicacal de Barrillas la invitación es esa a la gente que se sume proporcionando guantes cubrebocas costales”

Se dio a conocer que los materiales y los restos de chapopote que sean recolectados serán entregados a personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para su destino correspondiente y manejo correcto, y evitar una contaminación o afectación mayor.

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Elementos de SEMAR realizaron tareas de limpieza de hidrocarburo

Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) acudió a limpiar la playa de Coatzacoalcos durante este jueves 19 de marzo. Los elementos llegaron desde la avenida 16 de septiembre, con palas y rastrillos para recolectar el chapopote que depositó la marejada sobre la arena.

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También acudieron trabajadores de una empresa privada contratada por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al lugar también se presentó personal de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Jurisdicción Sanitaria número XI, a realizar una inspección al sitio.

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