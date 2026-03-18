Arriba Chapopote a Playa de Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

Durante este miércoles 18 de marzo, se registró la presencia de chapopote en la playa de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Son varios kilómetros donde se observan las manchas de hidrocarburo.

Cabe recordar que desde el pasado 2 de marzo, se registró el derrame de hidrocarburo en la zona costera del sur de Veracruz en playas de Papajan, Mecayapan y Tatahuicapan y hasta Las Barrillas en Coatzacoalcos. Sin embargo, hasta este día se notó la presencia del chapopote en la playa de Coatzacoalcos.

Los efectos del frente frío 41 pudieron hacer que recalará hasta la zona centro de la playa de Coatzacoalcos. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado por esta contaminación.

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