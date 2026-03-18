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Colonias Afectadas por Corte de Agua en Veracruz en Marzo 2026: Fecha Exacta de Suspensión

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Por trabajos de mantenimiento en las Plantas Potabilizadoras del Tejar y el tanque de El Médano del Perro, CAB informó que se suspenderá el suministro de agua en distintos fraccionamientos y colonias.

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Conoce la lista de fraccionamientos y colonias en los que se suspenderá el suministro de agua. Foto: Ilustrativa | Pixabay

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La mañana de este miércoles 18 de marzo, la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) informó que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y equipos de estas fuentes abastecedoras de agua en las Plantas Potabilizadoras del Tejar I y II, el próximo jueves 19 de marzo.

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Debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de las plantas potabilizadoras, CAB informó que se llevará a cabo un paro general de ambas, por lo que la producción será suspendida totalmente.

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Fraccionamientos que tendrán cortes de agua

Se informó que dicha acción podría generar la reducción de agua o falta del suministro de la misma en algunas zonas de los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río. Dicho paro general se realizará a partir de las 8:00 am, por un lapso de aproximadamente 12 horas en los siguientes fraccionamientos.

  • Costa de Oro
  • Infonavit Las Vegas I y II
  • Residencial Bambú
  • Residencial Cubika
  • Los delfines
  • Riviera de la Condesa
  • Camino Real
  • El Estero
  • Gardenias
  • Jardines de Mocambo
  • Jardines de Virginia
  • La Joya
  • La petrolera
  • La Tampiquera
  • Lomas del Mar
  • Hípico
  • Brisa marina
  • Vista Alta Residencial
  • Costa Verde
  • Virginia
  • Infonavit El Morro

Colonias que tendrán suspensión del servicio

Mientras tanto, se dio a conocer que en el caso del tanque de El Médano del Perro, se comenzará la ejecución de las tareas a partir de las 06:00 de la mañana, con una duración estimada de 18 horas, lo que implicará que el suministro sea suspendido en su totalidad, generando falta de agua en las zonas a las que les abastece.

9 de Marzo De Las Américas Hicacal I y II Manantial Ampliación Villa Rica Sur
ISSSFAM José López Portillo Dante Delgado Rannauro Ejido Primero de Mayo Norte Ejido Primero de Mayo Sur
Fernando Gutiérrez Barrios Gobierno Estatal Graciano Sánchez Guillermo López Portillo Manlio Fabio Altamirano
Marco Antonio Muñoz Miguel Alemán Valdés Venustiano Carranza Joyas de Mocambo La Cuchilla
Lázaro Cárdenas Los Arcos Los Pinos Luis Echeverría Álvarez Mocambo
Obrera Pescadores Plan de Ayala Venustiano Carranza III Sección Vista Alegre
Rigo Bonos del Ahorro Nacional Nueva Era Remes UGGOCEP
8 de Marzo Adalberto Tejeda Benito Juárez Brisa Marina Centro Boca del Río
Cordilleras Costa Sol Playa de Ayala Playa de Oro Ricardo Flores Magón
Río Jamapa Río Jamapa San José Villa Rica Virginia Cordero de Murillo Vidal
Ylang Ylang El Morro      

La Compañía de Agua informó que se reiniciará la operación de los equipos de forma gradual una vez que se concluyan los trabajos dentro de las instalaciones de las plantas potabilizadoras, por lo que el suministro de agua potable empezará a normalizarse durante la noche del mismo jueves 19 de marzo. Se dio a conocer que el servicio quedaría restablecido en su totalidad durante la noche del viernes 20 de marzo y la lista de las colonias podrían verse afectadas es la siguiente.

La Compañía de Agua encargada de realizar el mantenimiento exhortó a la población a tomar las debidas precauciones, almacenar el agua necesaria y hacer uso racional y responsable de la misma.

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