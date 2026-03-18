Colonias Afectadas por Corte de Agua en Veracruz en Marzo 2026: Fecha Exacta de Suspensión
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Por trabajos de mantenimiento en las Plantas Potabilizadoras del Tejar y el tanque de El Médano del Perro, CAB informó que se suspenderá el suministro de agua en distintos fraccionamientos y colonias.
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La mañana de este miércoles 18 de marzo, la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) informó que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y equipos de estas fuentes abastecedoras de agua en las Plantas Potabilizadoras del Tejar I y II, el próximo jueves 19 de marzo.
Debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de las plantas potabilizadoras, CAB informó que se llevará a cabo un paro general de ambas, por lo que la producción será suspendida totalmente.
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Fraccionamientos que tendrán cortes de agua
Se informó que dicha acción podría generar la reducción de agua o falta del suministro de la misma en algunas zonas de los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río. Dicho paro general se realizará a partir de las 8:00 am, por un lapso de aproximadamente 12 horas en los siguientes fraccionamientos.
- Costa de Oro
- Infonavit Las Vegas I y II
- Residencial Bambú
- Residencial Cubika
- Los delfines
- Riviera de la Condesa
- Camino Real
- El Estero
- Gardenias
- Jardines de Mocambo
- Jardines de Virginia
- La Joya
- La petrolera
- La Tampiquera
- Lomas del Mar
- Hípico
- Brisa marina
- Vista Alta Residencial
- Costa Verde
- Virginia
- Infonavit El Morro
Colonias que tendrán suspensión del servicio
Mientras tanto, se dio a conocer que en el caso del tanque de El Médano del Perro, se comenzará la ejecución de las tareas a partir de las 06:00 de la mañana, con una duración estimada de 18 horas, lo que implicará que el suministro sea suspendido en su totalidad, generando falta de agua en las zonas a las que les abastece.
|9 de Marzo
|De Las Américas
|Hicacal I y II
|Manantial
|Ampliación Villa Rica Sur
|ISSSFAM
|José López Portillo
|Dante Delgado Rannauro
|Ejido Primero de Mayo Norte
|Ejido Primero de Mayo Sur
|Fernando Gutiérrez Barrios
|Gobierno Estatal
|Graciano Sánchez
|Guillermo López Portillo
|Manlio Fabio Altamirano
|Marco Antonio Muñoz
|Miguel Alemán Valdés
|Venustiano Carranza
|Joyas de Mocambo
|La Cuchilla
|Lázaro Cárdenas
|Los Arcos
|Los Pinos
|Luis Echeverría Álvarez
|Mocambo
|Obrera
|Pescadores
|Plan de Ayala
|Venustiano Carranza III Sección
|Vista Alegre
|Rigo
|Bonos del Ahorro Nacional
|Nueva Era
|Remes
|UGGOCEP
|8 de Marzo
|Adalberto Tejeda
|Benito Juárez
|Brisa Marina
|Centro Boca del Río
|Cordilleras
|Costa Sol
|Playa de Ayala
|Playa de Oro
|Ricardo Flores Magón
|Río Jamapa
|Río Jamapa
|San José
|Villa Rica
|Virginia Cordero de Murillo Vidal
|Ylang Ylang
|El Morro
La Compañía de Agua informó que se reiniciará la operación de los equipos de forma gradual una vez que se concluyan los trabajos dentro de las instalaciones de las plantas potabilizadoras, por lo que el suministro de agua potable empezará a normalizarse durante la noche del mismo jueves 19 de marzo. Se dio a conocer que el servicio quedaría restablecido en su totalidad durante la noche del viernes 20 de marzo y la lista de las colonias podrían verse afectadas es la siguiente.
La Compañía de Agua encargada de realizar el mantenimiento exhortó a la población a tomar las debidas precauciones, almacenar el agua necesaria y hacer uso racional y responsable de la misma.
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LAVR