Frente Frío 41 en Veracruz: Saldo de las Afectaciones por Rachas de Viento de Norte Violento

Luego del paso del frente frío número 41 en la entidad veracruzana, los efectos ya han comenzado a ser visibles en distintas regiones del estado. Así mismo, las autoridades dieron a conocer el saldo que ha dejado este fenómeno meteorológico.

De acuerdo con las cifras emitidas por las autoridades, se informó que al menos 41 municipios del estado de Veracruz resultaron afectados por las intensas rachas de viento que dejó el evento de norte provocado por el paso del frente frío número 41 en el golfo de México.

Video: Afectaciones en Córdoba por Lluvias del Frente Frío 41

Según lo informado por Protección Civil, no se registraron pérdidas humanas; sin embargo, cerca de 300 personas resultaron afectadas por caída de árboles y daños en varias viviendas. En algunas localidades, las rachas alcanzaron hasta los 130 km/h.

Se informó que los municipios que presentaron mayor afectación por el fuerte viento del norte fueron Boca del Río y Xalapa; sin embargo, se reportaron árboles caídos en al menos seis municipios, mientras que en Perote se registró la caída de aguanieve.

Noticia relacionada: Se Registra Nevada en el Cofre de Perote por el Paso del Frente Frío 41 en Veracruz

Reportan caída de al menos 60 árboles tras paso del frente frío 41 en Veracruz

El frente frío número 41 registrado durante el lunes 16 de marzo ocasionó rachas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. El viento dejó afectaciones en la ciudad de Veracruz, donde hubo más de 220 reportes a Protección Civil por árboles, postes, anuncios y láminas caídas.

Video: 60 Árboles Caídos por Norte Explosivo tras Frente Frío 41 en Veracruz

Aunque este viento no superó el récord de 130 kilómetros por hora por un evento de norte registrado en 1970, estas ráfagas no se habían reportado en años. Las atenciones se mantienen, ya que continúan los reportes por falta de energía eléctrica en varias zonas.

Asimismo, se informó que varias playas se mantienen cerradas a los bañistas debido al fuerte oleaje; mientras tanto, las autoridades exhortan a la población a seguir las medidas preventivas y mantenerse al pendiente de los reportes meteorológicos en la entidad.

Historias recomendadas:

LAVR