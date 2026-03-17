Se Registra Nevada en el Cofre de Perote por el Paso del Frente Frío 41 en Veracruz

El paso del frente frío número 41 por el estado de Veracruz, dejó distintas afectaciones ya que venía acompañado de una masa de aire ártica, una de ellas, fue la caída de nieve y aguanieve la cima del Cofre de Perote.

La combinación de bajas temperaturas y humedad en niveles medios y altos de la atmósfera, generó el fenómeno durante la noche del lunes 16 de marzo. Según los pronósticos, estas condiciones podrían repetirse durante este martes 17 en las zonas altas como el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. En el caso del Cofre de Perote, se trata de la cuarta nevada de la temporada invernal 2025-2026.

Video: Rachas de Viento que Provocó el Frente Frío 41 Corresponden a Huracán Categoría Uno

Granizo en Huayacocotla, Veracruz por frente frío 41

Ese mismo lunes 16 de marzo, se registró lluvia y granizo en el municipio de Huayacocotla, en la cuenca de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz, esto derivado de del frente frío 41 que pasó por la región.

Mientras que en la sierra de Zongolica también dejó estragos del frente frío 41, ya que en la cabecera municipal descendió la neblina, dejando poca visibilidad para transeúntes y automovilistas. La temperatura redujo a 15 grados por la noche, pero durante la madrugada puede descender a 11 grados, lo que haría un cambio radical en las condiciones climáticas.

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Afectaciones en Veracruz por evento de norte violento

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se registraron diversas afectaciones como árboles caídos, postes derribados y láminas de viviendas que salieron volando por las fuertes rachas de viento del evento de norte violento. Además, una familia tuvo que ser rescatada del fuerte oleaje que se presentó en el Malecón de Veracruz.

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LLZH