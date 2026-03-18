Un Joven Muerto y Otro Resulta Herido en un Ataque a Disparos en Amatlán, Veracruz

La noche del pasado martes 17 de marzo se registró un ataque armado en céntricas calles de la comunidad Potrero Viejo perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

En estos hechos se reportó que un joven perdió la vida al ser atacado por sujetos armados, y resultó herida otra persona e el lugar de los hechos. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal quienes preservaron la escena con el protocolo de cadena de custodia, en espera de la llegada de la Fiscalía quienes hallaron varios casquillos percutidos los cuales recabaron como evidencias para intentar esclarecer este hecho violento.

Video Persecución Termina en Balacera en Poza Rica | N+

Paramédicos de Protección Civil de Amatlán brindaron atención a Oscar Conde Vivanco de 21 años de edad quien presentó una herida ocasionada por arma de fuego en el lado izquierdo del abdomen, se dio a conocer que la bala salió por la espalda, y tuvo dos heridas en el muslo derecho. Aún se desconoce el móvil del ataque. La Fiscalía realiza las investigaciones.

Otro ataque armado reciente ocurrido en el norte de Veracruz

Durante el transcurso de la tarde del pasado martes 17 de marzo, se reportó una situación de riesgo en la zona norte del estado de Veracruz, este hecho se reportó en las cercanías de una base aérea. Se informó como saldo del ataque una persona sin vida y otra más herida de gravedad, derivado de este hecho se montó un fuerte operativo de seguridad.

Noticia relacionada: Ataque Armado Genera Operativo en Poza Rica, Veracruz; Una Patrulla Terminó con Impactos de Bala

Los primeros reportes indicaron que los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia Enríque Rodríguez Cano, muy cerca de donde se ubica una instalación aérea, esto en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Historias Recomendadas: