Ataque Armado Genera Operativo en Poza Rica, Veracruz; Una Patrulla Terminó con Impactos de Bala

Una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas se registró la mañana de este martes 17 de marzo en la zona norte del estado de Veracruz, debido a un hecho de violencia, el cual generó el despliegue de un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos ocurrieron la mañana de este martes al registrarse una persecución y una balacera en la zona del Vergel, en la colonia Revolución del municipio de Poza Rica, localizado al norte de la entidad veracruzana.

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A decir de testigos, vecinos que se encontraban en la zona buscaron refugio en sus hogares. Debido a este hecho, se desplegó un operativo policiaco por parte de los elementos de seguridad. En la zona del ataque, se reportó que una patrulla presentó varios impactos de arma de fuego.

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No hay detenidos tras ataque armado en Poza Rica, Veracruz

Según la información obtenida, los supuestos responsables del ataque registrado en la zona del Vergel dejaron abandonado el vehículo en el que presuntamente se trasladaban. Hasta este momento se desconoce si derivado de este hecho de violencia hubo personas lesionadas y no se han reportado personas detenidas ni víctimas mortales.

De acuerdo con la información recabada, se montó un operativo en la zona para intentar dar con los responsables de este hecho de violencia registrado la mañana de este martes 17 de marzo en la zona del Vergel, en la colonia Revolución del municipio de Poza Rica, localizado al norte de la entidad veracruzana.

Hasta este momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación registrada en el norte del estado, por lo que aún no se confirma si hubo personas lesionadas, detenidas o víctimas mortales.

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