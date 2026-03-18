Detienen a David "N", Presunto Asesino de Gregorio "N", Periodista de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, a través de un comunicado se informó que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron el cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con lo informado, autoridades aprehendieron en el estado de Veracruz a David “N”, quien probablemente está relacionado con la privación de la libertad y muerte de Gregorio "N", quien se desempeñaba como periodista en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Según la información recabada, los hechos por los que se señala a David "N" se registraron el pasado mes de febrero del año 2014 en el municipio de Las Choapas, el cual también se encuentra localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

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En dicho comunicado se informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR se trasladaron hasta las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, en el municipio de Coatzacoalcos, donde fue cumplimentada la orden de aprehensión.

Posteriormente, el señalado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CERESO) Número 12 “CPS-Guanajuato”, donde se determinará su situación jurídica.

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Otra detención registrada al sur de Veracruz

Israel “N”, alias “El Pantera”, identificado como presunto líder operativo de una célula criminal generadora de violencia en Coatzacoalcos y la zona sur del estado de Veracruz, fue detenido; así lo informó durante la conferencia matutina del Gobierno Federal el pasado martes 10 de marzo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con lo informado, como parte de las acciones del gabinete de seguridad para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad veracruzana, fue que, mediante un operativo encabezado por personal de investigación de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con autoridades federales y estatales, se logró la captura de Israel "N" junto con otras diez personas.

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