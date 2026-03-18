Detienen a el “Casetero” Presunto Generador de Violencia en Veracruz; Fue Capturado en CDMX
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José Alfredo “N” Alias "El Casetero", quien se encontraba señalado como objetivo prioritario y generador de violencia en los municipios de Atoyac y Cuitláhuac.
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Se dio a conocer que José Alfredo “N” Alias "El Casetero", quien se encontraba señalado como objetivo prioritario y generador de violencia en los municipios de Atoyac y Cuitláhuac ambos de la región montañosa central del estado de Veracruz.
Según el parte de las autoridades José Alfredo “N” Alias "El Casetero" fue capturado durante esta madrugada en un operativo de inteligencia efectuado por elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con algunas otras corporaciones.
Se dio a conocer que formaba parte de un grupo liderado por "El Lalo", abatido en un bar en Potrero Nuevo perteneciente a Atoyac el año pasado, y que presuntamente su red incluía policías municipales que ahora están vinculados a proceso. "El Casetero" fue presentado ante la fiscalía para enfrentar cargos por homicidio doloso y otros delitos.
Después de rendir su declaración "El Casetero" fue llevado al juzgado en el penal de Amatlán. Se dio a conocer que la situación jurídica del detenido se definirá en las próximas horas.
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Detienen a 44 Personas Durante Cateos en Veracruz
Fue durante el pasado Lunes 16 de marzo, que la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que se cumplimentaron varias órdenes de cateo en regiones del estado de Veracruz, esto derivó en la detención de un total de 44 personas en distintos municipios de la entidad veracruzana.
Las órdenes judiciales fueron efectuadas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), se informó acerca de un total de 25 operativos de cateo. Los cateos se realizaron en los municipios de:
- Tihuatlán
- Tuxpan
- Nogales
- Amatlán de los Reyes
- Tomatlán
- Veracruz
- Paso de Ovejas
- Alvarado
- Perote
- Emiliano Zapata
- Xalapa
- Villa Aldama
- Coatepec
- Martínez de la Torre
- Altotonga
- Chacaltianguis
- Catemaco
- San Andrés Tuxtla
- Tierra Blanca
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