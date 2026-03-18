Se Registra la Cuarta Nevada de la Temporada Invernal en El Pico de Orizaba, Veracruz

Durante el pasado martes 17 de marzo se registró la cuarta nevada en el Pico de Orizaba de la temporada invernal 2025-2026, esto de acuerdo con el reporte de Protección Civil. La caída de nieve y aguanieve ocurrió aproximadamente a 4,600 metros sobre el nivel del mar.

Sobre la cara sur del Pico de Orizaba, se encuentra un refugio. En el lugar, normalmente se encuentra piedra caliza, la cual es más rocosa; sin embargo, con la nevada, quedó cubierta por la caída de nieve a más de 4,600 metros de altura sobre el nivel del mar, que es donde se encuentra el refugio.

Este suceso se da unas cuantas horas después del paso del frente frío número 41 en la entidad veracruzana, el cual ocasionó un descenso considerable en las temperaturas, así como fuertes vientos, lo que ocasionó la caída de cables de energía eléctrica, árboles, semáforos y desprendimiento de láminas.

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Cabe destacar que dicho fenómeno climatológico se registra a pocos días de que se presente el equinoccio de primavera, el cual se prevé que ocurra el próximo viernes 20 de marzo, aproximadamente a las 08:46 de la mañana.

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¿Cómo ocurre una nevada?

De acuerdo con lo informado por el meteorólogo Isidro Cano Luna, lo que ocurrió fue una nevada, ya que se registraron bajas temperaturas, las cuales, en conjunto con la entrada de abundante aire húmedo, ocasionaron que se presentaran las condiciones adecuadas para que se diera este espectáculo natural.

"Se están dando los dos ingredientes: bajas temperaturas en esa altitud y la condición de abundante entrada de aire húmedo desde el Pacífico oriental hasta la entidad veracruzana".

Este fenómeno climatológico ocasionó que el paisaje en la cima del Pico de Orizaba se pintara de blanco, provocando bajas temperaturas en la región de las altas montañas del estado de Veracruz.

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