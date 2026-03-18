Hombre es Asesinado a Disparos en el Municipio de Nogales, Veracruz

La tarde de este miércoles 18 de marzo se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas debido al reporte de un hecho de violencia registrado en la avenida Pemex del municipio de Nogales, Veracruz, donde, según lo informado, una persona habría perdido la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona de sexo masculino habría sido asesinada por disparos de arma de fuego a manos de sujetos armados durante la tarde de este miércoles en la avenida Pemex del municipio de Nogales, a la altura de los límites con Ciudad Mendoza.

Video: Identifican a Víctimas de Ataque Armado en El Castillo en Xalapa

Al escuchar las presuntas detonaciones de arma de fuego, habitantes de la zona rápidamente dieron aviso a los elementos policiacos por medio del número de emergencias 911, reportando una situación de riesgo en la avenida anteriormente mencionada.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron que en el sitio se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años.

Noticia relacionada: Un Joven Muerto y Otro Resulta Herido en un Ataque a Disparos en Amatlán, Veracruz

Se desconoce la identidad de los agresores

De acuerdo con la información obtenida, la víctima hallada en el lugar vestía pantalón azul marino, así como una playera de color negro, y en el sitio se encontraba un triciclo en el que presuntamente el hombre se trasladaba al momento de registrarse el ataque que terminó por quitarle la vida.

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Fiscalía, quienes se encargaron de tomar conocimiento de la situación y, posteriormente, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para, de esta manera, dar fe del deceso de la víctima.

Después de confirmarse el fallecimiento, se gestionó el traslado del cuerpo de la víctima a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en espera de que sea identificado oficialmente, ya que hasta el momento no se ha confirmado la identidad del hombre privado de la vida en el municipio de Nogales, Veracruz.

Historias recomendadas: