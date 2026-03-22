Llegan Restos de Hidrocarburo a Playa Villa del Mar en Veracruz

Durante la mañana de este sábado 21 de marzo, arribaron a la playa Villa del Mar en la ciudad de Veracruz, restos de hidrocarburo. Los fragmentos de este producto fueron notorios en la arena y en el mar, en una de las zonas más turísticas del estado.

A pesar de los restos de hidrocarburo que permanecen en la zona de playa este fin de semana, se vio la presencia de locales y turistas disfrutando del mar, previo al arranque de las vacaciones de Semana Santa 2025.

Video: Arriban Manchas de Hidrocarburo a Villa Allende y Rabón Grande en Coatzacoalcos al Sur de Veracruz

Es de mencionar, que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, ni tampoco hay presencia de elementos haciendo la limpieza de la playa Villa del Mar, para retirar el hidrocarburo que llegó.

Arriba hidrocarburo a playas de Tuxpan, Veracruz

El pasado sábado 21 de marzo, se registró la presencia de hidrocarburo en las playas de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. Autoridades efectuaron recorridos terrestres en las playas de Tuxpan, Tamiahua e Isla Lobos.

Derivado del arribo del hidrocarburo, se realizó un sobrevuelo en zonas costeras de Tecolutla, Barra de Cazones, arrecifes de Tuxpan, Isla Lobos y playa de Tamiahua. Además, en el río Pantepec se llevó a cabo un recorrido marítimo con tres embarcaciones menores.

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Restos de hidrocarburo llegan a Villa Allende en Coatzacoalcos

Días antes, el pasado viernes 20 de marzo, fueron localizados restos de hidrocarburo, en las zonas costeras de la zona sur del estado de Veracruz. El reporte fue realizado por habitantes de las playas de Villa Allende y Rabón Grande en el municipio de Coatzacoalcos.

Pobladores y pescadores que encontraron el hidrocarburo mencionaron, que se detectó a largo de varios kilómetros en la zona. Se desconoce hasta el momento, el volumen del producto que arribó al sur.

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LLZH