Confirman Casos de Gusano Barrenador en Perros de San Andrés Tenejapan, Veracruz

En el municipio de San Andrés Tenejapan, localizado en la zona centro del estado de Veracruz, autoridades municipales y personal de Protección Civil confirmaron que existen casos de gusano barrenador en animales de dicho municipio.

De acuerdo con los datos emitidos por las autoridades, los casos se han presentado en distintas especies como perros, tanto callejeros como ejemplares que tienen dueño, y se confirmó que hasta el momento hay reporte de cuatro casos en el municipio.

Derivado de este tema, las autoridades exhortaron a la población a que se supervise bien a las mascotas para asegurarse de que no existan heridas y, en caso de que haya, notificar a las autoridades para que se lleven a cabo los protocolos necesarios.

Se informó que el objetivo es combatir la plaga de gusano barrenador que se ha presentado en los animales y de esta manera evitar que se propague a los seres humanos que habitan en el municipio de San Andrés Tenejapan.

Autoridades de la zona indican que no se cuenta con los insumos necesarios para poder combatir este problema de salud que se ha presentado en el municipio de San Andrés Tenejapan, localizado en la zona centro del estado de Veracruz.

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Confirman casos de gusano barrenador en Yanga-Cuitláhuac, Veracruz

Además de los casos registrados en el municipio de San Andrés Tenejapan, varios animales se han visto afectados por contagios de gusano barrenador en caballos, perros y gallinas, a los cuales se ha logrado rescatar después de haberse registrado los casos en otros dos municipios del estado.

De acuerdo con los reportes, los casos, que a pesar de asegurarse que son mínimos, se dio a conocer que se han registrado en los municipios de Yanga-Cuitláhuac, los cuales también se ubican en la zona centro del territorio veracruzano.

Video: Veterinario Confirma Casos de Gusano Barrenador en Caballos, Gallinas y Perros en Veracruz

Según lo informado por el médico veterinario Pedro Romero, se han visto casos debido a que principalmente se hacen cirugías en los ejemplares o porque sufren lesiones, cortaduras con alambrados o laceraciones y los dueños quizás no se percatan, por lo que las heridas no son atendidas a tiempo.

"Hemos visto algunos casos, a lo mejor mínimos, pero sí se han presentado, ya sea por alguna laceración y luego no tienen los cuidados de darle seguimiento".

En esta ocasión se dio a conocer que los casos se han presentado en al menos tres caballos; sin embargo, hay presencia de larvas en dos perros y, en el caso de las gallinas de Yanga-Cuitláhuac, se han registrado al menos tres casos también.

“Hay tres casos en zona de Yanga-Cuitláhuac; he checado también de perros, dos casos, y de gallinas también tres casos”.

Se informó de que todos estos animales se encuentran en la misma zona, y que los casos se han atendido y han salido adelante, con lo cual se descartan muertes por gusano barrenador.

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