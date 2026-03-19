Tren Arrastra Alzadora de Caña tras Intentar Ganarle el Paso en Amatlán, Veracruz; Hay un Herido

La mañana de este jueves 19 de marzo, un tren carguero impactó y arrastró una alzadora de caña en la congregación La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, luego que el operador intentara cruzar las vías ganándole el paso a la locomotora.

El accidente dejó daños materiales y una persona lesionada, un hombre que presentó algunos golpes por el impacto, por lo que fue trasladado al hospital número 8 del IMSS de la ciudad de Córdoba, donde su estado de salud fue reportado como estable.

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Paramédicos de Protección Civil de Amatlán de los Reyes, fueron quienes brindaron atención médica a la persona lesionada como Brayan Eduardo G. de 24 años, con domicilio en la congregación 20 de Noviembre de Córdoba.

Luego del accidente, autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia e iniciar las diligencias correspondientes. La circulación se vio afectada por al menos dos horas y una vez retirada la alzadora, se normalizó el tráfico.

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Ciclista muere arrollado por camión recolector de basura en Orizaba, Veracruz

El pasado miércoles 18 de marzo, un ciclista falleció arrollado por un camión de la basura en el cruce de de la calle Norte 2 y Oriente 7 del centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz. El accidente sucedió a la altura del mercado Melchor Ocampo, en la zona conocida como Fénix Mercado.

De acuerdo con los hechos, la persona que iba a bordo de su bicicleta quedó debajo del camión recolector de basura del ayuntamiento de Orizaba. Al lugar llegaron elementos de la Policía vial, quienes tomaron conocimiento y detuvieron al conductor de la unidad. Mientras tanto, elementos de tránsito municipal, acordonaron la zona mientras la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

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LLZH