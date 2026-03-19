Balean a Joven al Interior de Bar del Centro Histórico de Córdoba; Así Fueron los Hechos

Un hombre de aproximadamente 20 a 25 años resultó herido con dos impactos de bala cuando se encontraba dentro del bar “la divina comedia” en la avenida 1 y calle 3 del centro histórico de Córdoba. Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 18, según los datos recabados señalaron que un sujeto desconocido y con arma en mano llegó hasta la mesa ubicada en un segundo nivel, lugar donde se encontraba un grupo de clientes y fue que accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego.

Se informó por testigos que se escucharon al menos tres disparos y que las personas que estaban dentro del establecimiento comercial salieron corriendo de las instalaciones, entre ellos el agresor que cometió el ataque.

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Herido el joven bajó hasta la banqueta de la avenida 3 donde se desvaneció y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron al Hospital General Córdoba -Yanga, en estado reservado de salud.

De acuerdo al reporte, recibió dos impactos de bala, uno lo recibió en el tórax del lado izquierdo, y salió en la región lumbar, con posible daño en un pulmón y el estómago, otro disparo le lesionó el fémur y presentó hemorragia intensa. La zona fue acordonada y la fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

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Hombre es asesinado a disparos en la zona centro de Veracruz

Durante la tarde del pasado miércoles 18 de marzo se reportó un intenso operativo de seguridad efectuado por varias corporaciones policíacas debido al reporte de un ataque armado que dejó una persona muerta, los hechos tuvieron lugar en el municipio de Nogales, ubicado en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con los datos recabados, una persona de sexo masculino fue asesinada a disparos de arma de fuego a manos de sujetos armados durante la tarde del pasado miércoles en la avenida Pemex del municipio de Nogales, en los límites con el municipio de Ciudad Mendoza.

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