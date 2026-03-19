Mujer Da a Luz al Interior de Taxi en Veracruz; Iba de Camino al Hospital

En Oluta, al sur del estado de Veracruz, una mujer tuvo a su bebé mientras era trasladada en taxi hacia un hospital. De acuerdo con los reportes, durante el trayecto la mujer comenzó con las labores de parto.

Elementos de Protección Civil de Oluta, acudieron de manera oportuna para brindar auxilio. Al arribar al lugar, los socorristas encontraron a la joven en plena labor de parto, por lo que procedieron a asistir el nacimiento. Tanto al bebé como a la mamá se le brindaron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital, por lo que se informó que los dos mantienen una salud estable.

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Bebé nace en batea de camioneta en Río Blanco, Veracruz

El pasado jueves 5 de marzo, un bebé nació en la batea de una camioneta estacionada frente al área de urgencias del Hospital Regional del municipio de Río Blanco, Veracruz. De acuerdo a los datos, la madre entró en trabajo de parto mientras esperaba por atención médica.

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La mujer fue auxiliada por personal de salud que salió tras el aviso de familiares que la acompañaban, mientras ella estaba en la camioneta de doble cabina de color blanco. Testigos indicaron que la madre había llegado al hospital para recibir atención; sin embargo, el parto se adelantó y terminó ocurriendo afuera del hospital.

El momento del parto fue captado en video por algunas personas presentes en el hospital de Río Blanco, posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se observa al personal médico asistiendo a la madre durante el nacimiento, el cual se dio sobre la batea de la camioneta. Después se informó que la salud de ambos fue estable.

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LLZH