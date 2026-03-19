Asesinan a Policía Municipal de Oluta, Veracruz; Fue Interceptado Cerca de las Vías del Tren

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, fue asesinado un policía municipal del municipio de Oluta, al sur del estado de Veracruz. Se trató de Agustín "N", quien era un elemento activo de la policía municipal de Villa Oluta, el cual fue presuntamente interceptado cuando se trasladaba en el camino Texistepec-Oluta a la altura de las vías del tren.

El perímetro donde fue localizado el hombre fue asegurado por elementos de la policía municipal del municipio de Texistepec, Veracruz. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, para determinar cómo ocurrieron los hechos donde un policía terminó siendo asesinado. Hasta el momento, no se registraron personas detenidas como responsables de estos hechos donde falleció un policía de Oluta, Veracruz.

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Ataque armado deja un muerto y otro lesionado en Amatlán de los Reyes, Veracruz

Se registró un ataque armado en la comunidad Potrero Viejo, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes en la zona montañosa del estado de Veracruz, el pasado martes 17 de marzo.

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En el ataque armado, un joven perdió la vida tras ser herido por sujetos desconocidos, mientras que otra persona más terminó lesionado de bala en el lugar de los hechos. Luego de los hechos violentos, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de preservar la escena con el protocolo de cadena de custodia.

Más tarde, arribaron elementos de la Fiscalía, quienes hallaron varios casquillos percutidos los cuales recabaron como evidencias para intentar esclarecer lo ocurrido. Es de mencionar, que no se reportaron personas detenidas como responsables de los hechos donde un joven perdió la vida y otro más resultó lesionado.

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