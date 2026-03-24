Pareja Sufre Ataque a Balazos y Sobrevive en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la madrugada de este martes 24 de marzo, se informó acerca de un hecho de violencia que causó alarma entre los habitantes de Cosolecaque al sur de Veracruz. El reporte de hechos indicó acerca de un ataque armado que dejó como saldo a dos personas gravemente lesionadas por lesiones de arma de fuego.

Autoridades señalaron que los hechos ocurrieron después de la media noche en las inmediaciones de la colonia El Naranjito. Se dio a conocer que entre los afectados se encontraba una menor de edad.

Las víctimas son Danna Paola “N”, de 16 años, y Kevin “N”, de 21, quienes se encontraban frente a una vivienda situada en la calle 11, entre 8 y 12, cuando fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos que accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones para luego escapar con rumbo desconocido.

Los agresores se presumen eran dos sujetos que viajaban abordo de una motocicleta y desde ahí dispararon contra la pareja. Paramédicos acudieron hasta el sitio para brindar los primeros auxilios a las personas heridas, quienes bajo custodia policial fueron trasladados al Hospital General de Minatitlán para recibir atenciñón médica especializada.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investigan al respecto de este hecho de violencia ocurrido en el sur de la entidad y que generó alarma entre los habitantes de la colonia El Naranjito en Cosoleacaque.

Información en desarrollo…

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