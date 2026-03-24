Video: Motociclista se Pasa el Alto y Atropella a Joven en Bulevar de Xalapa

La tarde del dia lunes, fue atropellado un joven de 17 años que cruzaba el boulevard Xalapa- Banderilla a la altura de la colonia 21 de marzo en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz.

El incidente fue atendido por paramédicos de Comisión Nacional de Emergencias, quienes se encargaron de trasladar a un hospital para su atención médica, al peatón que presentaba varias fracturas en sus piernas.

El momento del accidente quedó grabado en video, en el cual se observa como el motociclista se pasó el alto, al circular presuntamente a exceso de velocidad, con dirección a la ciudad de Xalapa y a su paso, impactó al peatón que intentaba atravesar el boulevard.

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El peatón quedó tendido en la carretera y presentó severas fracturas en sus piernas, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital. Hasta el momento, su identidad permanece como resguardada y su estado de salud es reservado.

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