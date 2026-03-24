Vinculan a Proceso a Exfiscal de Veracruz, Jorge “N”, por Abuso de Autoridad y Otros Dos Delitos

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se logró que la autoridad judicial otorgara, la vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, exfiscal del estado señalado como presunto responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencia.

El órgano jurisdiccional determinó procedente la vinculación a proceso, al considerar que existen datos de prueba suficientes que establecen la presunta participación del señalado en los hechos que se le atribuyen y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos se encuentran integrados en el proceso penal número 185/2026.

Video: Dictan Prisión Preventiva a Exfiscal Jorge "N" en Veracruz

¿Por qué fue detenido el Exfiscal de Veracruz Jorge "N"?

El Exfiscal general del estado Jorge "N", se encuentra preso desde el pasado 25 de julio de 2022, por la aparente comisión de varios delitos. La Fiscalía General del Estado (FGE), lo detuvo por los presuntos hechos ocurridos en mayo del año 2018, durante el período en que se desempeñaba como Fiscal General del Estado de Veracruz, durante la administración del Exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante la madrugada del pasado jueves 27 de marzo del 2025, el Juez Antonio Zarur Ahumada resolvió vincular a proceso al Exfiscal del estado de Veracruz Jorge "N", como probable responsable del delito de tortura cometida en contra de Gilberto "N".

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Presuntamente, en ese entonces, Jorge “N” y otros de sus colaboradores llevaron a cabo actos de tortura, contra el entonces Jefe de escoltas del Exfiscal de Veracruz, durante la administración del exgobernador Javier Duarte. El Exfiscal se quedó en prisión preventiva justificada por un año, además de que el Juez determinó un plazo de tres meses de investigación complementaria.

Sin embargo, ahora su vinculación a proceso corresponde a su presunta relación en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencia.

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LLZH