Trasladan a los 229 Migrantes Asegurados en Tráiler a Estación Migratoria del Sur de Veracruz

Desde la primeras horas de este martes 24 de marzo se registró una intensa movilización sobre la calle Justo Sierra, justo en las instalaciones del cuartel de San José, en la zona se pudo observar un importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el resguardo de los migrantes asegurados el pasado lunes en Rinconada.

En este lugar permanecieron durante la noche los 229 migrantes quienes fueron asegurados el pasado lunes 23 de marzo en las inmediaciones del municipio de Banderilla al interior de una caja de tráiler. Se dio a conocer que la unidad de carga habría salido la tarde del pasado domingo del estado de Chiapas y que viajaban con rumbo a la frontera de los Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que la unidad en primera instancia fue detenida por un presunto reporte de robo, al momento de su revisión fue que se dio el hallazgo de los migrantes en el interior de la caja. Posterior a esto la unidad con todo y las personas fueron remolcados al interior de un corralón en la ciudad de Xalapa.

Después de esto fueron enviados a las instalaciones del cuartel Heriberto Jara o también conocido como el cuarte de San José, donde elementos de Policía así como elementos de emergencias brindaron la atención a estos 229 migrantes. En estas instalaciones pasaron la noche y se informó que se les brindó toda lo necesario para su bienestar y se les apoyó para ponerse en contacto con sus familiares.

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