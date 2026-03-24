Hallan Otro Delfín Muerto en Playa de la Riviera Veracruzana; Suman Cinco en lo que Va del 2026

En las playas de las inmediaciones que están en un fraccionamiento ubicado en la Riviera Veracruzana perteneciente al municipio de Alvarado. Se registró el hallazgo de un delfín sin vida en las playas de esta zona convirtiéndose en el quinto de esta especie en aparecer muerto en costas veracruzanas en lo que va del 2026.

La zona permanece acordonada por parte de elementos de Protección Civil del municipio de Alvarado, también se hicieron presentes elementos que se identificaron como Guardavidas Federales para tomar conocimiento del deceso del mamífero.

La zona se encuentra resguardada, y en espera de que arriben las autoridades ambientales, quienes tendrán que ser los responsables de realizar las tareas correspondientes al levantamiento de los restos de esta especie.

Según datos recabados, el animal se aprecia con diversas lesiones. Al punto también arribaron elementos del Parque Arrecifal para tomar conocimiento del hallazgo. Se especula es que podría ya ser enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado ya que se logró apreciar una cavidad, a unos metros del cuerpo del animal.

Otro hallazgo reciente de un Delfín Muerto en Alvarado

Se reportó el hallazgo de un delfín muerto durante la noche del pasado sábado 21 de marzo, se dio a conocer que el hallazgo el mamífero muerto ocurrió en la playa de la Isla del Amor, ubicada cerca de la zona de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado.

El reporte de hechos señala que la localización se dio a la orilla de la playa, además la autoridad señaló que el animal presentaba una lesión que le habría hecho perder parte de la cola. Hasta el momento las autoridades en materia ambiental no han señalado la razón que le causó la muerte a este animal, que se suma a los otros 4 que han aparecido sin vida en las costas veracruzanas en lo que va del 2026.

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