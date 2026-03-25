CONANP Informa Sobre Limpieza en Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México tras Derrame

La tarde de este miércoles 25 de marzo, debido a la presencia de hidrocarburos en una porción del litoral del golfo de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) indicó que se mantiene el monitoreo y la limpieza en Áreas Naturales Protegidas (ANP) costeras, con autoridades federales, estatales, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales.

La CONANP informó que, derivado de la presencia de hidrocarburos en una porción del litoral del golfo de México, se han implementado diversas acciones y se dio a conocer que, con corte al 24 de marzo de 2026, la situación en las ANP se reporta de la siguiente manera.

Video: 12 Kilos de Chapopote se Recolectan Diariamente en Playas de Boca del Río

En la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, localizada al sur de Veracruz, se continúa la colecta de material intemperizado en diferentes zonas; por el momento, no se tienen registros de nuevos recales; sin embargo, hay vigilancia permanente con el apoyo de personal de campamentos tortugueros.

Noticia relacionada: Recolectan 128 Toneladas de Hidrocarburo en 165 Kilómetros de Litoral en Veracruz

Se han recolectado 37 toneladas de hidrocarburo en 58 km de costa

Mientras tanto, en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y el Santuario Lechuguillas, ubicados en el centro de Veracruz, se han coordinado acciones de limpieza en "La Isla de En Medio" e Isla Verde, conforme al Plan Local de Contingencias y con lo colectado hoy, suman aproximadamente 1.5 toneladas de material.

Asimismo, se dio a conocer que en el Santuario Playas del Totonacapan y el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan del norte de Veracruz se llevó a cabo la limpieza de 2.5 km de playa en la localidad de Chaparrales, municipio de Cazones, Veracruz.

Se informó que se recolectaron 250 kg de material con la participación de 20 personas, divididas entre prestadores de servicios turísticos y técnicos del campamento tortuguero. Hasta el momento, suman 37 toneladas de material recolectado en 58 km de costa.

Historias recomendadas:

LAVR